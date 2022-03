Insolite : les mariés du 6 juin 1944 - video

« Il est parfois un peu grognard, mais moi, je ne suis pas parfaite non plus »,sourit Juliette, en serrant contre elle l'amour de sa vie. A 83 et 91 ans, Juliette et Georges sont les premiers mariés de la France Libre.

Et pour cause : le couple avait prévu de se marier le 6 juin 1944 à Saint-Mère-Eglise. Mais l'Histoire en avait décidé autrement. Bombardements, explosions... pendant quatre jours, les amoureux -lui à Fresville, elle à Sainte-Mère-Eglise- n'ont aucun signe de vie l'un de l'autre. « Je suis restée plus de deux jours cachée dans un fossé. Nous étions une trentaine, serrés les uns contre les autres, dont une femme prête à accoucher.

Mon père me donnait des petits morceaux de sucre »,se souvient Juliette, « c'était horrible ». Lorsqu'enfin, elle retrouve son Roméo, qui frôle plusieurs fois la mort sur le chemin qui le ramène à Sainte-Mère-Eglise, le couple fait la promesse de se marier au plus tôt, et dans n'importe quelle condition.

C'est finalement dans une grange aménagée en chapelle que Juliette et Georges se sont unis. « Cette histoire là tourne sans arrêt dans ma tête »,confie Juliette.

Retrouvez leur témoignage complet, ainsi que d'autres histoires d'amour insolites, dans La Manche Libre du 12 février 2011.