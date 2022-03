Un nouveau jeu présenté par Nagui arrivera prochainement le soir sur France 2.

Le Grand Journal de Canal + a fait une très belle audience lundi soir sur Canal Plus. Il s'agit même de la 2ème meilleure audience historique pour l'émission. Près de 2 130 000 téléspectateurs étaient devant leur poste, soit 9,9% du public.



On l'a appris hier dans la journée, Tania Young va quitter la météo de France 2 dans les prochains jours afin de se consacrer à ses activités sur France 3. Parmi ses nouvelles fonctions, elle partira du 21 février au 2 mars prochain en Australie afin d'enregistrer un numéro de "Faut pas rêver" qui sera diffusé l'été prochain.



On apprend que Nagui et France 2 anticipent un possible essoufflement du jeu "N'oubliez pas les paroles" en réfléchissant au lancement d'un nouveau jeu. Le programme s'appellerait "Chéri(e) fais les valises" et pourrait arriver dès le 21 mars prochain. Il s'agirait d'une création originale dont le titre n'est pas sans rappeler "N'oubliez pas votre brosse à dents" ... Affaire à suivre.



Enfin la sélection télé de l'Expresso pour ce soir, c'est du football sur TF1 avec le premier match de l'année 2011 pour l'équipe de France. Les Bleus de Laurent Blanc affrontent ce soir les stars de la Seleçao brésilienne au Stade de France. Match amical qui nous ramène volontiers le 12 juillet 1998 ... Espérons que comme en 98, la France s'affirmera ce soir.



