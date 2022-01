Un an à la mairie de Caen : les surprises de Joël Bruneau

Quelle a été la plus grosse surprise ?

"Au moment d'étudier le dossier de la BMVR, je me suis bien rendu compte que nous étions sur une somme de 65 millions d'euros pour la financer. Mais j'ai été très surpris quand nous nous sommes aperçu que 5 millions d'euros manquaient au prévisionnel pour payer les équipements numériques. Une médiathèque sans multimédia, ça paraît un peu compliqué. Il nous faudra donc trouver ce financement supplémentaire".

En quoi la fonction de maire vous a surpris ?

"Ce qui m'a surpris, en arrivant à la mairie, c'est une sorte de déférence à l'égard du maire. C'est normal qu'on montre du respect à quelqu'un qui incarne une fonction après avoir été élu au suffrage universel, mais il y avait une sorte de sacralisation. Et pour une personne comme moi qui fonctionne de façon assez simple, ça continue de me surprendre."

L'implication vous a-t-elle surprise ?

"Non, parce que j'ai travaillé dans l'entourage d'élus, et d'élus locaux en particulier qui sont par nature les plus sollicités. Et puis au niveau du temps passé, ça ne me gêne pas puisque je savais dans quoi je m'engageais. Et quand je m'engage, je travaille."

Quel moment vous a le plus ému au cours de cette première année ?

"L'émotion, mais dans le mauvais sens du terme malheureusement, c'est lorsque nous étions tous réunis à l'occasion des Jeux équestres mondiaux et qu'est intervenu l'accident touchant mortellement la policière Sandrine Mortas. Elle a été renversée par un chauffard alors qu'elle assurait la sécurité de l'événement devant le Parc Expo. Voir son mari, la cérémonie avec ces trois petits-enfants... ce fut un moment douloureux et assez fort, dont nous nous serions bien passés."