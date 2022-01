Le plan "Usine du futur" lancé à Caen pour booster l'outil industriel

"Les entreprises régionales ont jusqu'au 15 mai pour nous faire connaître leurs besoins pour qu'elles gagnent en compétitivité en améliorant leur outil de production", indique Alexandre Wahl, directeur de la Miriade, l'agence de développement économique de la région. Mais les projets pour améliorer le facteur humain (formation, conditions de travail, organisation...), l'aspect environnemental et l'organisation industrielle peuvent également alimenter la candidature des différents acteurs économiques. "Les entreprises retenues recevront des fonds de la Région et de l'Europe."

230 participants, aussi bien de grands groupes que des PME, ont assisté au lancement de ce plan, au sein de la Miriade, basée sur le campus Effiscience à Colombelles. "C'est quelque chose de nouveau, lancé pour recenser les entreprises qui pourraient rentrer dans le cadre de ce plan", indique Raphaël Chauvois, vice-président au Conseil régional en charge de l'économie. Tous les secteurs d'activité sont concernés, et tout particulièrement l'agroalimentaire et la sous-traitance automobile. Un plan suivi de près par le ministère de l'Economie et Emmanuel Macron.