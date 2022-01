Paris (AFP). Enquête ouverte à Paris sur les assistants du FN au Parlement européen

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris sur des soupçons d'irrégularités dans l'emploi et la rémunération des assistants des eurodéputés du FN, après un signalement du Parlement européen, ont déclaré lundi à l'AFP des sources proches de l'enquête. Les soupçons portent sur des salaires versés à 20 assistants, qui apparaissent sur l'organigramme du Front national, ce qui laisse supposer qu'ils sont affectés à d'autres tâches que le seul Parlement tout en étant rémunérés par cette instance. L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) de la Direction centrale de la police judiciaire.

