Sortir en région: mardi 8 février

Avant de découvrir le film « Black Swan » demain dans les cinémas de la région, offrez-vous l'avant-première de ce thriller sur les coulisses du ballet "le Lac des cygnes", tout à l'heure dès 20h à l'UGC Ciné Cité Mondeville. Le réalisateur de new-yorkais de The Wrestler, réuni cette fois Nathalie Portman en ballerine et Vincent Cassel en chorégraphe.

Le film « Le discours d'un roi » est projeté ce soir à l'amphithéâtre Pierre Daure de Caen à 20h pour 3,80 ¤

Vos pouvez également gagner vos places pour « Le discours d'un roi » chaque matin en jouant au « Plateau de L'Expresso » à 7h15.

Ce soir, venez découvrir un surprenant concert à l'espace Buisson de Tourlaville où 35 musiciens jouent tout style de musique des classiques aux bandes originales de films, c'est tout à l'heure à Tourlaville à 20h30

A l'Archipel de Granville découvrez l'affaire Sacco et Vanzetti, sous un autre oeil. En 1920 deux anarchistes d'origines italiennes sont victimes d'une erreur judiciaire aux Etats-Unis, cette histoire fait l'objet d'un spectacle qui retrace leur dernière nuit entre crainte et hallucination, découvrez ce spectacle à l'Archipel de Granville ce soir à 20h30.

Au théâtre de Coutances ce soir et demain, vous revisiterez le mythe d'Oedipe à 20h30 avec le spectacle « Au fil d'Oedipe ».

Ce soir il y'a également des spectacles à l'espace Jean Vilar de Ifs à 19h30 avec le spectacle « Alice et versa » où une jeune femme brise d'un coup sa routine quotidienne, à la Halle aux Granges à Caen avec un spectacle musical à 20h30, ou encore au théâtre de Cherbourg avec du jazz mélangé à du groove.

Restez à l'écoute de Tendance Ouest pour tout savoir sur les événements en Basse-Normandie, avec de beaux concerts qui se préparent pour la fin de la semaine avec le retour de K's Choïce, Madjo, The Do ou encore Flow vendredi à Bréhal, ces événements sont à découvrir dans votre agenda « Sortir en région » chaque jour et sur tendanceouest.com