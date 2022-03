Offrez-lui le 7ème ciel pour la Saint-Valentin !

Une chute libre en parachute tandem : belle idée originale de cadeau pour la Saint-Valentin 2011 en Normandie.

Vous en rêviez ? A'air Normandie vous le propose !

Claire et Régis vous aideront à réaliser votre rêve en effectuant votre premier saut de découverte en parachute bi-place, en toute sécurité.

Un saut en parachute en Normandie dans la Manche, dans un cadre exceptionnel et unique avec la baie du Mont Saint-Michel, la côte des 8 havres et ses plages, les côtes bretonnes, les îles de Jersey et de Chausey en toile de fond ... Rêve d'enfant !

A l'occasion de la Saint-Valentin, A'air Parachutisme vous propose un paiement en 3 fois sans frais.

Vous pouvez vous incrire ou demander des renseignements en cliquant ICI.

copyright photo : aairparachutisme