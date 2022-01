35e Tour de Normandie : interviews et bilan dans Tendance Sports

Ce dimanche dans l'émission Tendance Sports, le 35e Tour de Normandie était à l'honneur et à l'heure des bilans. La plus grande épreuve cycliste de la région est toujours le moment fort et attendu. Les bilans avec Richard VIVIEN (président), Claude CARLIN (coordinateur) ainsi que les principaux coureurs.