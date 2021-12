Malherbe dans la dernière ligne droite de la saison

À la sortie de la rencontre à domicile contre Metz (0-0), samedi 21 mars, tous les avis animent les débats d'après-match. Certains regrettent les deux points perdus, d'autres rappellent que ce match nul casse la dynamique négative de deux revers consécutifs contre Lorient et Bordeaux. Mais surtout, avant la trêve internationale du week-end des 28 et 29 mars qui vient de s'achever, les Caennais peuvent être fiers d'avoir réalisé l'impossible : s'offrir un billet pour la course au maintien.

Besoin de repos

"Tout le monde nous voyait morts à Noël quand nous pointions à la dernière place", rappelle le coach caennais Patrice Garande. Actuels quatorzièmes, trois points devant la zone de relégation, les Caennais réaliseraient effectivement un formidable exploit s'ils parvenaient à valider leur billet pour une saison de plus au sein de l'élite du football français, compte tenu de leur retard en début d'année. "C'est vrai que ce nul contre Metz est un peu embêtant parce que Toulouse a gagné dans le même temps et revient à trois longueurs de nous, mais il y a de quoi être optimiste pour la suite."

"Cette trêve internationale tombe bien car nous sommes un peu fatigués", explique le défenseur central Felipe Saad. "Il a fallu beaucoup donner psychologiquement pour revenir dans la course". Sans trop hésiter, le staff caennais avait donc donné trois jours de repos complets aux joueurs, avant de reprendre l'entraînement mercredi 25 mars. Hormis Lenny Nangis, Thomas Lémar et Sloan Privat partis en sélection, Patrice Garande dispose de la quasi-totalité de son groupe pour bien préparer la prochaine échéance, à savoir un déplacement à Nantes, dimanche 5 avril (17h).