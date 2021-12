Canton de Bernay : la droite favorite

Pour rappel, le canton de Bernay, ce sont deux territoires qui ont fusionné. Bernay Ouest et Bernet Est. L'un traditionnellement à gauche, l'autre à droite...

Et dimanche dernier, c'est la droite qui s'en est le mieux sorti. Le binôme constitué de Jean-Hugues Bonamy et Valérie Branlot est arrivé en tête avec 34,41 % des suffrages exprimés. Le tandem de l’Union de la Droite devançait le binôme de l’Union de la Gauche formé par Lionel Prevost et Ingrid Varangle avec 30,94 % des voix. A noter que le FN avait recueilli 24% des suffrages.

Et au regard du potentiel de reports de voix, le PS devrait récupérer une dizaine de points de la part des listes Front de Gauche et des Verts de la semaine passé. Avantage donc à la liste de droite à Bernay, qui a besoin de récupéré, "seulement" 16 des 24 points du FN.