Paris (AFP). Deux tableaux de Bonnard frôlent chacun le million d'euros aux enchères

"La promenade", adjugée à 970.000 euros, et un "Autoportrait", vendu 960.000 euros: deux tableaux du peintre Pierre Bonnard (1867-1947) ont frôlé, chacun, le million d'euros dimanche lors d'une vente, à Fontainebleau, a annoncé la maison de ventes Osenat. Une centaine de pièces signées de l'artiste - peintures, dessins, carnets de croquis, livres illustrés, sculptures ou manuscrits - étaient réunies pour cette vente dont le produit total s?est élevé à 5,5 millions d'euros, selon Osenat. "Les ?uvres ont été acquises par des amateurs et collectionneurs internationaux dont de nombreux américains et anglais", a précisé à l'AFP Jean-Pierre Osenat, le président de la maison d'enchères. Huile sur carton datée de 1900, "La promenade" est une scène de la vie parisienne où le peintre nous invite à suivre la conversation de deux femmes sous une ombrelle lors d'une belle journée ensoleillée. Acheté 970.000 euros par un acquéreur New Yorkais, "grand amateur de Bonnard" le tableau était estimé entre 250.000 et 350.000 euros, a indiqué M. Osenat. Réalisé en 1889 par Bonnard, alors qu'il était âgé de 22 ans, "Autoportrait", également une huile sur carton, achetée par un collectionneur américain 960.000 euros, était estimé 200.000 à 300.000 euros. Il est le premier autoportrait d'une longue série poursuivie par l'artiste tout au long de sa vie. Deux natures mortes - un des thèmes de prédilection de Bonnard - le "Compotier", huile sur toile de 1924 (estimation 350.000 - 450.000) et "Pêches", une huile sur toile réalisée vers 1916 (estimation 200.000-300.000) euros) sont parties sous le marteau respectivement à 564.000 euros et 439.000 euros. Reconnu comme le peintre du bonheur bourgeois, bien que son ?uvre ait traversé deux conflits mondiaux, Pierre Bonnard est aussi considéré comme un génie de la couleur et un maître de la lumière. Il a été influencé, à ses débuts, tant par le style de Gauguin que par le kakemono, l'art japonnais de la peinture ou de la calligraphie sur soie. Les pièces dispersées dimanche avaient été réunies pour cette vente par le petit-neveu de l'artiste, Antoine Terrasse, qui consacra une partie de sa vie à l'étude de l??uvre du peintre. Pierre Bonnard fait actuellement l'objet d'une exposition au musée d'Orsay (jusqu'au 19 juillet), intitulée "Peindre l'Arcadie" et pour laquelle près de 150 peintures et photographies, venues du monde entier (Minneapolis, Essen, Venise, Göteborg) mais aussi du musée lui-même, ont été réunies.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire