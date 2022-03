C'est le troisième extrait du premier album de la jeune chanteuse Camélia Jordana révélée par la télévision.

Après "Non non non" et "Calamity Jane", c'est le titre "Moi, c'est" qui a été choisi pour poursuivre la promotion. La voix est toujours aussi intéressante avec ce grain si particulier et une force d'interprétation indiscutable.

L'orchestration est particulière et un peu hermétique...

Découvrez le nouveau clip de Camélia Jordana "Moi, c'est" :