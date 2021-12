Manifestation à Saint-Pierre-d'Entremont contre la fermeture d'une classe

Manifestation ce samedi à Saint-Pierre-d'Entremont, près d'Athis-de -l'Orne, de parents d'élèves et d'élus, opposés à la fermeture d'une classe sur leur regroupement pédagogique, plus de 70 manifestants et une dizaine d’élus des communes de Saint-Pierre-d’Entremont et de Cerisy-Belle-Etoile. 5 00 signatures ont été recueillies sur la pétition mise à disposition des habitants des communes.

Une nouvelle action est programmée ce mardi matin, devant l’Inspection Académique de l’Orne à Alençon.