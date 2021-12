Paris (AFP). Euro 2016: les Pays-Bas toujours sur un fil, carton de la Belgique

Les Pays-Bas, seulement 3es du groupe A, restent au bord de l'élimination après le match nul concédé à domicile face à la Turquie (1-1), samedi lors de la 5e journée des éliminatoires de l'Euro-2016, tandis que la Belgique est revenue dans la course grâce à son carton face à Chypre (5-0). Groupe A - Les "Oranje" en position délicate L'espoir de qualification s'affaiblit encore pour les les Pays-Bas. Sommés de l'emporter sous peine de se voir décrochés de la tête du groupe, les 3e du dernier Mondial, n'ont pu faire mieux qu'un nul face à la Turquie (1-1) et se retrouvent déjà à cinq points de la qualification. Sans les deux principales armes offensives, Arjen Robben et Robin Van Persie, forfaits, c'est Klaas-Jan Huntelaar qui a arraché le point de la survie en déviant une frappe de son coéquipier Wesley Sneijder (90+2). Devant, la concurrence ne faiblit pas. La République tchèque n'a certes pas réussi à poursuivre son sans faute en concédant le nul sur le fil face à la Lettonie (1-1), mais elle garde toutefois la tête. L'Islande, sans pitié au Kazakhstan (3-0) avec notamment un but de son vétéran Eidur Gudjohnsen, en a profité pour revenir à un petit point, et surtout conforter sa deuxième place. Groupe B - Cartons de la Belgique et du Pays de Galles La Belgique revient dans la course. Après un départ moyen, les "Diables rouges" se relancent en enregistrant un deuxième succès face à Chypre (5-0), pour revenir à un point de la deuxième place. La bande à Michy Batshuayi, auteur de son premier but dès sa première sélection, dépasse son adversaire chypriote au classement avant de se rendre mercredi plein de confiance en Israël, un concurrent pour les deux premières place. Ecrasés par le Pays de Galles de Gareth Bale (0-3), les Israéliens ont perdu le leadership du groupe au profit de leurs bourreaux. Les coéquipiers de l'ailier du Real Madrid, auteur d'un doublé, peuvent croire un peu plus à une qualification. Distancée au classement, la Bosnie (5e) s'est relancée chez la lanterne rouge Andorre (3-0) grâce à un triplé de sa star Edin Dzeko. Groupe H - L'Italie laisse échapper la Croatie Le mano a mano entre l'Italie et la Croatie a déjà cessé. Avec leur match nul en Bulgarie (2-2), les Italiens ont laissé leurs rivaux croates, larges vainqueurs de la Norvège (5-1), s'échapper seuls en tête. Enfin titulaire au coeur du jeu, Marco Verratti n'a pas profité de l'absence du maître Andrea Pirlo, convalescent, pour s'imposer. C'est le "Brésilien" Eder qui a permis aux hommes d'Antonio Conte d'éviter leur première défaite. Dans l'autre rencontre, l'Azerbaïdjan s'est imposé face à Malte (2-0), et laisse à son adversaire du soir la dernière place du groupe.

