Miami (AFP). Tennis: retour gagnant pour Tsonga à Miami

Quatre mois après sa dernière apparition officielle, le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga a réussi son retour sur le circuit en s'imposant face à l'Américain Tim Smyczek samedi à Miami. Depuis la finale de Coupe Davis perdue face à la Suisse mi-novembre, Tsonga concentrait son attention sur la guérison d'une blessure à l'avant-bras droit et de quelques bobos au moral pour avoir été, selon lui, injustement critiqué après la défaite des Bleus. Le 13e joueur mondial a manqué le premier grand rendez-vous de la saison, l'Open d'Australie, puis fait une croix sur Indian Wells, le premier Masters 1000 de l'année. C'est donc à Miami où il s'entraîne une partie de l'année qu'il a choisi de lancer sa saison 2015. Dans des conditions parfois difficiles, avec de violentes rafales de vent soufflant sur le Central, il a pris le meilleur sur Smyczek, 75e mondial, en trois sets 6-4, 3-6, 6-3. Le Manceau de 29 ans qui devait initialement affronter Smyczek vendredi, avant que leur rencontre ne soit reportée à samedi à cause de la pluie, a globalement bien maîtriser son premier match depuis sa défaite face à Stan Wawrinka dans le premier simple de la finale de Coupe Davis, si on exclue un tournoi-exhibition à Manille en décembre. "C'est un grand pas pour moi de retrouver la compétition après quatre mois et quelques semaines de disette", a-t-il souri. "Les premiers matches sont toujours compliqués, je suis content d'avoir retrouvé la compétition dans un premier temps et d'avoir gagné dans un second temps", a poursuivi "JWT". - Cornet éliminée - "Je suis rentré dans le court sans avoir beaucoup d'attentes, ce n'était pas un match exceptionnel, mais j'ai bien géré, je ne me suis pas affolé. Il va falloir du temps pour retrouver les repères, les automatismes, j'en suis conscient", a-t-il prévenu. Au prochain tour, "Jo" retrouvera une vielle connaissance, son grand ami Gaël Monfils, venu à bout du Serbe Filip Krajinovic 3-6, 6-2, 7-6 (7/4). "Ce n'est pas évident de jouer un ami, mais on est habitué, sur le court, on est tous les deux des compétiteurs", a rappelé Tsonga qui a remporté quatre de leurs cinq précédentes confrontations. Deux autres Français se sont également qualifiés pour le 3e tour, Gilles Simon et Adrian Mannarino, qui avaient réussi le meilleur résultat tricolore à Indian Wells (Californie) en se hissant en 8e de finale. Simon, qui a battu le Kazakh Mikhail Kukushkin 6-3, 6-7 (5/7), 6-0, sera opposé au Colombien Alejandro Falla, issu des qualifications. Mannarino est venu à bout de l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas 6-4, 3-6, 6-2 et défiera le Suisse Stan Wawrinka, 8e mondial et vainqueur de l'Open d'Australie 2014, qui a battu difficilement l'Argentin Carlos Berlocq 6-7 (9/11), 7-5, 6-2. Il n'y a en revanche plus de Françaises dans le tableau féminin après les éliminations d'Alizé Cornet et de Kristina Mladenovic au 3e tour. La N.1 française a été surclassée par l'Espagnole Carla Suarez Navarro 6-0, 6-4 et Mladenonic n'a rien pu faire contre l'Allemande Andrea Petkovic, N.10 mondiale, 6-0, 6-2.

