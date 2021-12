Lausanne (AFP). Nucléaire: l'Iranien Zarif pense que toutes les questions peuvent être résolues

Le chef de la diplomatie iranien Mohammad Javad Zarif s'est montré optimiste samedi, jugeant possible de "résoudre toutes les questions" négociées avec les grandes puissances sur le nucléaire iranien, après avoir rencontré séparément ses homologues allemand et français. "Je pense que nous avons fait des progrès. Nous avançons et je pense que nous pouvons faire les progrès nécessaires pour résoudre toutes les questions et commencer la rédaction d'un texte qui deviendra un accord final", a déclaré à la presse M. Zarif, estimant qu'il avait eu des entretiens "positifs" avec Frank Walter Steinmeier et Laurent Fabius.

