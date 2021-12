Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: cinq morts dans deux nouvelles attaques

Cinq personnes ont été tuées samedi, jour des élections présidentielle et législatives, dans des attaques menées par des islamistes présumés dans le nord-est du Nigeria contre un bureau de vote et des personnalités locales, selon des témoins. Des hommes armés se sont mis à tirer sur des électeurs devant le bureau de vote de Dukku, dans l'Etat de Gombe, vers 11h30 (10H30 GMT). "Trois personnes ont été tuées", a rapporté Ibrahim Ahmad, un habitant, selon qui les assaillants ont ensuite exécuté un représentant du parlement de l'Etat et le chef traditionnel du village voisin de Tilen. Bala Akilu, un autre témoin, a confirmé ces informations.

