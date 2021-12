Rome (AFP). Qui a tué Merdith Kercher ? La justice a tranché, le mystère reste

Qui a tué Meredith Kercher ? Avec l'acquittement spectaculaire d'Amanda Knox et de son ex-petit ami Raffaele Sollecito, la justice italienne a tranché, mais sans toutefois faire la lumière sur ce meurtre sordide. Huit ans après les faits, la justice italienne a mis un point final à cette affaire dans laquelle elle s'est elle-même reniée, à plusieurs reprises. Il faudra attendre plusieurs semaines avant que la Cour de cassation, qui a rendu vendredi soir ce verdict spectaculaire innocentant définitivement les deux anciens amants, ne rende publiques ses motivations. Mais sa décision a déjà pour conséquence de ne désigner qu'un seul meurtrier: l'Ivoirien Rudy Guédé, condamné en appel à 16 ans de prison en 2010. Première contradiction, il avait été définitivement condamné pour meurtre en réunion, la justice italienne estimant alors qu'il ne pouvait pas avoir agi seul. Vendredi soir, la Cour de cassation en a décidé autrement en affirmant que Knox et Sollecito n'avaient pas tué Meredith Kercher. Qui a raison, la Cour d'appel ayant condamné Rudy Guédé ou la Cour de cassation innocentant les deux anciens amants ? Nul ne le saura jamais. Le verdict obtenu vendredi soir par les juges de la Cour de cassation est intervenu après presque huit ans d'une saga judiciaire au cours de laquelle les deux jeunes gens ont été condamnés, acquittés, condamnés à nouveau et enfin innocentés. Pour certains juristes, cette particularité de la justice italienne, qui permet de revenir plusieurs fois sur la chose jugée, est finalement ce qui a sauvé Amanda Knox et son ancien petit ami. - Bénie soit la justice italienne - "Amanda devrait être heureuse que son procès se soit déroulée en Italie", estime le juriste américain Alan Dershowitz, professeur de droit à l'université américaine de Harvard, interrogé par le quotidien Il Messaggero. "Le système judiciaire américain ne lui pas aurait offert autant de possibilités de rééxamen par rapport à ce qui s'est produit en Italie". Tout le monde ne partage pas ce point de vue. "Ils ont été condamnés deux fois, alors il est un peu étrange que cela doive changer maintenant", a réagi la mère de Meredith Kercher, après l'acquittment vendredi soir des deux anciens amants. Cette affaire n'est rien d'autre que "le Waterloo de la justice italienne", juge samedi de son côté le quotidien Il Giornale à la une. Outre les aléas de la longue procédure judiciaire, l'affaire Amanda Knox a aussi mis en évidence les failles de l'enquête. Accusation et défense ont invoqué pendant presque huit ans d'expertises et contre-expertises, particulièrement celles menées autour de l'ADN des accusés, sans que celles-ci ne constituent finalement des preuves irréfutables. La police italienne a été accusée de négligences pour avoir par exemple procédé à des prélèvements sur le lieu du meurtre avec des gants sales ou beaucoup trop tard pour que les échantillons puissent être pris en considération. - Bretelle de soutien-gorge -

