Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: négociations acharnées pour sauver un compromis

Les grandes puissances et l'Iran se préparent à un week-end de discussions acharnées à Lausanne pour arracher un compromis sur le nucléaire avant le 31 mars, alors que les négociations patinent dans la dernière ligne droite et que les deux parties s'exhortent mutuellement à faire des concessions douloureuses. La difficulté est à la hauteur de l'enjeu: parvenir à une entente de principe sur un dossier qui empoisonne les relations internationales depuis 12 ans, et concrétiser un énorme travail de négociations entamé il y a un an et demi entre Téhéran et les pays du P5+1 (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie, Chine et Allemagne). Les deux principaux protagonistes du dossier, le secrétaire d'Etat américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, qui négocient tous azimuts depuis deux jours sur les bords du lac Léman, vont être rejoints pendant le week-end par plusieurs de leurs pairs internationaux. Premier ministre européen à arriver, le français Laurent Fabius sera samedi matin à Lausanne, où il aura un premier rendez-vous avec John Kerry. Réputé comme l'un des négociateurs les plus intransigeants, au risque parfois d'irriter ses partenaires du P5+1, M. Fabius devrait réitérer la volonté française d'obtenir "un accord robuste". Le ministre allemand, Frank Walter Steinmeier, est également attendu en fin de matinée, et participera à un déjeuner de travail avec ses collègues américain et français. "Nous attendons les autres ministres du P5+1 ce week end en fonction de leur agenda", a indiqué un responsable américain. La venue des ministres vise à débloquer la négociation. - "On n'y est pas" - Car, à quatre jours de la date butoir, les discussions bloquent toujours sur des points cruciaux, s'accordent à dire Iraniens et Occidentaux. L'objectif de l'accord recherché depuis un an et demi est de s'assurer que l'Iran ne cherchera pas à se doter de la bombe atomique, en échange d'une levée des sanctions internationales qui asphyxient l'économie de ce pays. Les négociateurs se sont donné jusqu'au 31 mars pour parvenir au minimum à une entente de principe (le texte agréé, listant une série de paramètres sur des sujets comme l'enrichissement d'uranium, les sanctions, la recherche et le développement, ne serait pas forcément rendu public, selon des diplomates), avant de finaliser tous les détails techniques pour aboutir à un accord final avant le 30 juin. "Les négociations sont difficiles et il y a des désaccords. Nous tentons de les résoudre", a reconnu le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif vendredi après-midi. Interrogé pour savoir si on était proche d'un accord, M. Zarif a répondu : "Non. On n'y est pas", avant d'exhorter les grandes puissances à "choisir entre la pression et un accord politique". De leur côté, le président Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont appelé le gouvernement iranien à prendre les "décisions nécessaires" pour "résoudre les problèmes qui demeurent" et parvenir à un accord international garantissant le caractère pacifique de son programme nucléaire. "Toutes les parties doivent prendre leurs décisions. L'Iran a pris sa décision, nous cherchons une entente constructive, un accord sans pression et sans menace", a rétorqué samedi le négociateur iranien Abbas Araghchi. - 'Négocier au bord du précipice' - La levée des sanctions et la question de la recherche et du développement dans le domaine nucléaire sont les deux principaux sujets qui posent encore problème, ont affirmé séparément des diplomates iraniens et occidentaux. L'Iran demande la levée de toutes les sanctions internationales, particulièrement les mesures onusiennes, alors que pour les pays occidentaux cette levée ne peut être que graduelle. "Les sanctions du Conseil de sécurité, qui sont économiques, liées à la prolifération, et militaires, doivent être levées immédiatement et totalement", a répété vendredi soir un diplomate iranien à l'agence Isna. Téhéran insiste également pour pouvoir faire de la recherche et du développement notamment afin d'utiliser à terme des centrifugeuses plus modernes et plus puissantes pour enrichir l'uranium. Mais les pays occidentaux et Israël estiment que le développement à terme de telles centrifugeuses permettra à l'Iran de réduire le "breakout", temps nécessaire pour avoir suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe atomique.

