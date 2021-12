Paris (AFP). Euro-2016: l'Espagne écarte un concurrent, la Suède se relance

L'Espagne, 2e du groupe C, a décroché un précieux succès face à un concurrent l'Ukraine (1-0), vendredi lors de la 5e journée des éliminatoires de l'Euro-2016 marquée notamment par l'interruption de la rencontre Monténégro-Russie, tandis que la Suède d'Ibrahimovic s'est relancée en Moldavie (0-2). Gr.C - L'Espagne écarte l'Ukraine A défaut de la conquête de la première place, l'Espagne écarte un concurrent pour la seconde. A égalité avec l'Ukraine avant la rencontre, la "Roja" n'a pas manqué l'occasion de distancer son adversaire en s'imposant (1-0). Un succès vital pour la "Roja" tant la Slovaquie semble peu disposée à ralentir le rythme. Le leader surprise du groupe, avec 15 points, a écrasé le Luxembourg (3-0) pour signer un bilan parfait de cinq victoires en cinq matches. Sans Diego Costa, forfait, c'est le jeune attaquant de la Juventus Turin Alvaro Morata qui a assuré le service en attaque, pour inscrire son premier but en sélection (28e). Dans l'autre rencontre du groupe, le Belarus l'a emporté sur le terrain de la Macédoine (2-1). Gr.E - L'Angleterre toujours intouchable L'Angleterre poursuit son cavalier seul en tête du groupe. Si les clubs anglais sont tous passés à la trappe en Ligue des champions, l'équipe nationale a montré contre la Lituanie (4-0) qu'elle conservait sa bonne santé sur la scène européenne. "Impatients" de voir à l'oeuvre la révélation de Tottenham Harry Kane, les supporters anglais n'ont pas été déçus. A peine entré en jeu, le meilleur buteur de Premier League (19 buts) a inscrit son premier but avec les "Three Lions" dès sa première sélection (71e). L'ouragan "Hurri-Kane" éclipse ainsi le 47e but de Wayne Rooney, qui n'est désormais plus qu'à deux unités du record de Bobby Charlton. Derrière, la bagarre pour la deuxième place se poursuit entre la Suisse et la Slovénie, qui ont respectivement réalisé un carton face à l'Estonie (3-0) et Saint-Marin (6-0). Gr. G - Zlatan relance la Suède Après une semaine intense en France, entre ses insultes envers le corps arbitral et son triplé vendredi dernier avec le PSG en championnat, "Zlatan" a de nouveau montré les crocs. Grace à son doublé heureux face à la Moldavie (0-2), la Suède enregistre sa deuxième victoire dans le groupe, après ses trois nuls, et conforte sa seconde place dans le groupe. L'Autriche, leader avec quatre points de plus, n'a pas fait de détails face au Liechtenstein (5-0) avec notamment un but de David Alaba. La soirée a été marquée par l'interruption de la rencontre entre le Monténégro et la Russie pendant plus d'une demi-heure, en raison d'un jet de fumigène sur le gardien russe Igor Akinfeev. Le score de la partie était toujours de 0-0.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire