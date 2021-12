Les négociations entre Téhéran et les grandes puissances sur le dossier nucléaire sont "difficiles", ont reconnu vendredi après-midi le chef de la diplomatie iranienne et un haut diplomate américain. "Les négociations sont difficiles et il y a des désaccords. Nous tentons de les résoudre", a déclaré Mohammad Javad Zarif, alors qu'un haut diplomate américain a estimé que l'Iran devait prendre "des décisions difficiles".

