Stockholm (AFP). Mort du poète suédois Tomas Tranströmer, Nobel de littérature 2011

Le poète suédois Tomas Tranströmer, lauréat du prix Nobel de littérature en 2011, est mort à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi à l'AFP son éditeur, la maison suédoise Bonnier. M. Tranströmer, victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en 1990, était déjà très diminué à l'époque où il avait été récompensé par l'Académie suédoise. Il s'est éteint jeudi, a précisé la Fondation Nobel. "Attristés d'apprendre la disparition du poète suédois Tomas Tranströmer qui est mort hier", a-t-elle écrit sur Twitter. "Triste nouvelle. Le poète suédois et lauréat du prix Nobel Tomas Tranströmer nous a quittés. Mais ses mots ne mourront jamais", a réagi, sur Twitter également, le ministère des Affaires étrangères. L'annonce de l'attribution du prix Nobel à Tomas Tranströmer en 2011 avait surpris, car l'homme était peu connu hors des cercles des amateurs de poésie. Il a été le septième Suédois à recevoir la prestigieuse récompense, après notamment Eyvind Johnson et Harry Martinson en 1974, et le premier poète depuis la Polonaise Wislawa Szymborska, en 1996. Tranströmer avait été sur la liste des candidats pris en considération par l'Académie dès 1993, pour ne plus la quitter pendant 18 ans. Son oeuvre avait été traduite dans plus de 60 langues au moment de la remise du Nobel. Il était reconnu pour son art limpide, avec un don particulier pour la métaphore. "La plupart des recueils de poésie de Tranströmer sont empreints d'économie, d'une qualité concrète et de métaphores expressives", expliquait l'Académie. "Nous ressentons de la gratitude pour toute la richesse que nous a donnée Tomas Tranströmer. Elle vivra", a affirmé sur Twitter l'ancien Premier ministre (1991-1994) Carl Bildt. "Il est un trésor national pour nous d'une certaine façon. Son importance pour la poésie suédoise ne peut pas être exagérée", a déclaré à l'agence de presse TT une poétesse suédoise, Eva Ström. En français, ses oeuvres poétiques complètes avaient été publiées en 1996 par Le Castor Astral, tout comme les recueils "La Grande Énigme" et "Poèmes courts", et son seul ouvrage en prose traduit, "Les Souvenirs m'observent", en 2004, où il racontait son enfance et comment il était devenu poète. Sous le titre "Baltiques, oeuvres complètes 1954-2004", Gallimard avait repris le volume du Castor Astral en y ajoutant la traduction inédite de poèmes courts plus récents. Né le 15 avril 1931 à Stockholm, Tomas Tranströmer est élevé par sa mère après un divorce dans sa petite enfance. Il montre très tôt un intérêt prononcé pour la littérature, et nourrit son inspiration de la nature qui entoure la capitale suédoise. Il se tournera plus tard vers des motifs plus sombres, personnels et métaphysiques, à la recherche de la transcendance et de la compréhension de l'indicible. Diplômé de psychologie en 1956, il travailla l'Institut psychotechnique de l'université de Stockholm, avant de s'occuper en 1960 de jeunes délinquants dans un institut spécialisé. Tout en écrivant ses poèmes, il a travaillé avec des handicapés, des prisonniers et des toxicomanes. Ce passionné de piano avait deux filles. Deux polémiques à laquelle il était étranger avaient émaillé le Nobel de littérature en 2011. Son nom avait surgi au dernier moment parmi les favoris des parieurs, suscitant des soupçons de fuite. Deux jours plus tard, un procureur anticorruption suédois avait déclaré qu'il allait se pencher sur cette affaire, mais n'avait rien découvert pour incriminer qui que ce soit. Par ailleurs, une contrefaçon du site internet du prix Nobel avait annoncé la victoire du Dobrica Cosic, écrivain nationaliste serbe controversé, abusant une chaîne de télévision de son pays.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire