Paris (AFP). Radio France: la grève reconduite jusqu'à lundi inclus

Les syndicats de Radio France ont décidé vendredi, au neuvième jour de leur grève, de reconduire ce mouvement jusqu'à lundi inclus, a-t-on appris de sources syndicales, au risque de perturber la couverture dimanche du second tour des élections départementales. Le Premier ministre Manuel Valls avait mis un peu plus la pression sur le PDG du groupe Mathieu Gallet vendredi, en souhaitant "que cette grève s?arrête et que le dialogue social reparte sur de bonnes bases". Il avait aussi demandé au patron du groupe "des propositions pour redresser Radio France" et d'"assumer pleinement ses responsabilités".

