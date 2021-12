Jérusalem (AFP). Israël décide de débloquer les taxes dues aux Palestiniens (officiel)

Israël a décidé de débloquer le versement des taxes qu'il prélève pour le compte de l'Autorité palestinienne et qu'il avait cessé de lui reverser début 2015 en représailles à l'adhésion palestinienne à la Cour pénale internationale (CPI), a indiqué vendredi un communiqué officiel. "Cette décision a été prise pour des raisons humanitaires et plus globalement en fonction des intérêts israéliens du moment", ont dit les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un message. "Devant la détérioration de la situation au Moyen-Orient, nous devons nous montrer responsables et raisonnables, tout en continuant à mener avec détermination le combat contre les extrémistes", a dit M. Netanyahu cité par ses services. Cette décision intervient à un moment clé, entre la victoire de M. Netanyahu aux élections parlementaires du 17 mars et sa désignation pour former le prochain gouvernement israélien mercredi d'une part et quelques jours avant le 1er avril d'autre part. Les Palestiniens ont prévu de déposer à cette date leurs premières plaintes pour crimes de guerre contre les dirigeants israéliens devant la CPI. C'est précisément par mesure de rétorsion à l'adhésion palestinienne à la CPI que M. Netanyahu a suspendu début janvier le versement d'environ 106 millions d'euros de taxes et de droits de douanes qu'il prélève chaque mois pour le compte des Palestiniens sur les marchandises leur étant destinées et transitant par Israël.

