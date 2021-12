Un échange de portables un peu louche à Rouen

La BAC patrouille ce mercredi à 23h45 quand elle voit trois individus s'échangeant des téléphones portables. Ils trouvent cet échange étrange et décident de les contrôler. Le premier individu a 22 ans et est originaire d'Evreux. Il explique qu'il a échangé une heure avant son Iphone 6 contre un Samsung Galaxy Note 4 et un Iphone 5. Mais il a découvert que le Samsung était une contrefaçon et a donc rappelé les deux autres échangeurs pour faire marche arrière. Quant à lui, son Iphone 6 est bien en règle, il en présente la facture.

Quatre téléphones portables sur eux

Les deux frères, âgés de 20 et 22 ans, l'un domicilié à Sotteville-lès-Rouen, l'autre à Bures-sur-Yvette, dans l'Essonne, explique que le Samsung leur avait été offert après avoir été acheté sur Leboncoin et qu'ils avaient procédé à cet échange pour offrir l'Iphone 6 à la petite amie d'un des frères.

Les policiers leur demandent s'ils ont sur eux d'autres téléphones. L'un des frères en sort deux, dont un déclaré volé le 12 février dernier à Lieusaint, en Seine-et-Marne. Il explique qu'il l'a acheté le 17 février. Quant à la contrefaçon, il dit ne pas l'avoir reconnue.

Les deux frères ont été placés en garde à vue et sont suspectés de recel de vol.