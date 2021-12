Les salariés d'AIM présentent leur projet au tribunal

Les salariés des abattoirs AIM avaient rendez-vous ce vendredi 27 mars au tribunal de commerce de Coutances afin de déposer leur projet de reprise partielle de l'entreprise. Environ 130 salariés étaient rassemblés à 9h30 devant le tribunal, l'air grave. Ils sont tenus à distance par un important dispositif de sécurité, cinq cars de gendarmes mobiles.

Les organisations syndicales du site de Sainte-Cécile et leur avocate Me Elise Brand sont entrés dans la salle d'audience, sans garantie écrite de prêt de la part des pouvoirs publics, malgré des engagements oraux des collectivités. Me Brand a précisé qu'à ce stade, seuls les 500.000 euros rassemblés par les salariés sont assurés.

Opération escargot

Avec ce projet de reprise, les salariés espèrent sauver 206 emplois sur les 350 que compte encore le site de Sainte-Cécile.



Par ailleurs, hier soir, les salariés ont monté une opération escargot sur l'A84, dans le sens Rennes-Caen puis dans le sens Caen-Rennes, occasionnant 10 km de bouchons à hauteur de La Colombre, près de Villedieu.

