Rihanna : le clip interdit !

Elle fait le buzz, elle aime ça... la toile ne parle que d'elle ces jours-ci. Rihanna a tapé très fort avec son dernier clip S&M.

S&M est interdit dans une dizaine de pays et sur YouTube il est accompagné d'un avertissement pour les moins de 18 ans.

Mise en ligne réussie... sur toute la ligne. Jackpot marketing ! Qui d'entre nous ignore la sortie et le "scancale" du dernier clip de la chanteuse internationale.

Rihanna fait mine de se défendre sur sa page Twitter en rappelant qu'en 2007 dans le clip "Umbrella", elle apparaissait complètement nue.

Le promblème de S&M n'est sans doute pas la nudité (la nudité n'a rien de scandaleuse en soit) mais plutôt les suites de suggestions, de simulations et d'attitudes faciles, sans aucune originalité et créativité, relevant plus du porno que de l'art !