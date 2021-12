Entraînement au Havre pour deux parachustistes de l'extrême

Les deux parachutistes, rompus à ces sauts, vont cette fois effectuer leur exploit en tandem. Mario Gervasi compte 11 000 sauts à son actif, Xavier Le Draoullec 150. Ce dernier a été amputé du tibia droit après une blessure en 192 au Liban et collectionne depuis les médailles en handisport.

Pour mesurer l'ampleur de leur performance, deux chiffres suffisent : embarqués dans un quadri-réacteur pendant trois heures de vols, les deux militaires vont être largués à la vitesse de 320km/h et à 6000m d'altitude.

Cette opération a pour but de récolter des fonds pour Terre Fraternité et ADO, qui se mobilisent pour venir en aide aux blessés de guerre et à leurs familles.

Avec AFP.