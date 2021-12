Berlin (AFP). Crash A320: le copilote a souffert d'une grave dépression, selon le journal Bild

Le copilote de l'Airbus A320 de Germanwings, Andreas Lubitz, a souffert d'une grave dépression il y a six ans et était régulièrement suivi médicalement depuis, révèle vendredi le quotidien allemand Bild qui a eu accès à des documents officiels. Le copilote a traversé "un épisode dépressif lourd" en 2009 et avait suivi un traitement psychiatrique, affirme le journal qui a pu consulter des documents de l'autorité allemande de supervision du transport aérien (Luftfahrtbundesamt, LBA). Depuis, le jeune homme était sous traitement "médical particulier et régulier", poursuit le quotidien qui affirme que ces informations ont été transmises par la Lufthansa, maison-mère de Germanwings, à la LBA. Le patron de la compagnie aérienne allemande, Carsten Spohr, avait indiqué jeudi qu'Andreas Lubitz avait interrompu sa formation de pilote entamée en 2008 "pendant un certain temps" sans fournir plus d'explications. Il avait ensuite repris et achevé normalement sa formation, avant de commencer à piloter les Airbus A320 en 2013. Selon Bild, à l'époque où sa formation a été interrompue, il souffrait alors "de dépressions et de crises d'angoisse". Un psychologue doit consulter ce vendredi les documents des autorités de supervision du transport aérien, affirme encore le quotidien allemand. Ils seront ensuite récupérés par les autorités judiciaires allemandes qui doivent les transmettre aux enquêteurs français, selon la même source. La justice française a révélé jeudi que le copilote avait sans doute intentionnellement provoqué le crash de l'avion de Germanwings mardi dans les Alpes françaises, qui a fait 150 morts. Des perquisitions ont été menées aux deux domiciles d'Andreas Lubitz jeudi soir dans l'ouest de l'Allemagne. Cette catastrophe a provoqué un immense émoi en Allemagne et dans le reste de l'Europe, et suscité stupeur et colère après les révélations de jeudi.

