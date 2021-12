PARIS (AFP). Départementales: Hollande risque une défaite de mauvais augure pour 2017

François Hollande aborde le second tour des départementales avec l'épée de Damoclès d'un Front national au plus haut et d'une défaite historique du PS qui le mettrait en très mauvaise posture à deux ans de la présidentielle de 2017. A plus brève échéance, les spéculations vont bon train autour d'un remaniement qui ferait entrer des Verts et des frondeurs au gouvernement, afin de tenter de resserrer les rangs à la gauche. Matériellement, le chef de l?État ira voter dimanche matin dans son fief corrézien de Tulle, comme il l'avait fait la semaine précédente, mais sans s'attarder puisqu'il est attendu dans l'après-midi à Tunis pour une marche contre le terrorisme, dix jours après l'attentat meurtrier contre le musée du Bardo. "Pour le deuxième tour, la priorité est de s'unir", souligne l'entourage du président, qui espère qu'un bon report des voix de la gauche de la gauche sur les candidats du PS permettra d'endiguer "la vague bleu marine". Les résultats du premier tour, relève un proche, ont déjoué les pronostics, avec un Front national à près de 25% alors que les sondages le créditaient d'au moins cinq points de plus. Ce résultat "montre que la mobilisation des candidats sur le terrain et du Premier ministre a porté ses fruits", estime-t-il. S'il ne fait pas ouvertement campagne, le président multiplie les déplacements en France pour "mettre en valeur l'action de l'exécutif et ses résultats", reconnaît son entourage, mardi sur le thème de la santé, jeudi sur celui du climat et vendredi sur celui de l'industrie. Mais il prépare aussi soigneusement l'avenir. Mardi, alors qu'il venait d'apprendre la tragédie du crash de l'A320 de Germanwings, François Hollande a maintenu un "déjeuner prévu de longue date" avec la maire de Lille Martine Aubry et l'ancien chef du gouvernement Jean-Marc Ayrault. De source proche des protagonistes, on indique qu'"ils ont parlé de tout, de la situation économique et sociale, de l'action de l'exécutif et des priorités pour les deux années à venir" mais pas d'un éventuel remaniement, prérogative exclusive du président. - 'Dos au mur' - Le 11 mars déjà, le président avait longuement reçu à l?Élysée des députés frondeurs autour d'un "apéritif" pour une tentative de rabibochage après l'épisode du 49-3 sur la loi Macron. Inquiet, un autre proche du président anticipe "une amplification" du revers du premier tour dimanche. A deux ans de la présidentielle, François Hollande est "dos au mur", estime-t-il. "A la tête d'une majorité très affaiblie et éclatée, il est sans marge de man?uvre pour de nouvelles réformes: tout le monde a peur au Palais de son élimination dès le 1er tour en 2017", ajoute ce proche. Le chef de l?État a "déjà en tête la présidentielle de 2017 et la nécessité de rassembler son camp pour qu'il n'y ait pas de candidatures parasites à gauche", souligne Jérôme Fourquet (Ifop). Personne n'a oublié le précédent funeste de 2002, quand le socialiste Lionel Jospin avait été éliminé dès le premier tour au profit de Jean-Marie Le Pen. Quant à l'éventuelle reconfiguration de l'équipe gouvernementale, trois éléments entrent, selon le politologue, dans l'équation d'un possible remaniement : l'intensité de la "claque" que prendra le PS dimanche, l'ampleur de la poussée du FN et le bon report ou non des voix des candidats divers gauche, du Front de gauche et des Verts sur ceux du PS. "S'il remanie et fait rentrer d'autres sensibilités, quel poids leur accorder en termes de portefeuilles, quoi mettre dans la corbeille de la mariée, qu'il s'agisse d'engagements fermes sur le nucléaire ou la transition énergétique pour les Verts ou de la coloration sociale de la politique économique pour les frondeurs", résume-t-il.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire