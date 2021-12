Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 28 et 29 mars

MANCHE



Les Yacht-Clubs de Cherbourg et Granville organisent la Solo Basse-Normandie qui se déroulera de vendredi à dimanche. C'est le premier rendez-vous de la saison pour les solitaires. Le départ sera donné vendredi à 14h de Granville. Plus d'infos sur www.solo-bassenormandie.fr



Retrouvez Archimède en concert ce samedi au Normandy à Saint-Lô. Après avoir préparé leur tournée en résidence au Normandy en septembre dernier, le duo revient pour défendre les couleurs de leur nouvel album "Arcadie". C'est ce samedi à 20h30. L'interview du groupe est à retrouver sur tendanceouest.com



Dimanche, c'est le marché mensuel d'antiquités-brocante d'Agon-Coutainville. Il réunira 30 à 40 exposants venus de Normandie et de Bretagne. C'est de 8h à 19h, sur la place du 28 juillet. L'entrée est gratuite.



Jusqu'au 12 avril, profitez de la fête foraine de Printemps à Cherbourg-Octeville. Une cinquantaine de forains, manège, attractions et stands de confiseries sont installés sur les parkings près de la plage verte. Retrouvez plus d'infos sur www.ville-cherbourg.fr



CALVADOS



Vendredi et samedi, une collecte de la banque alimentaire est organisée. Les bénévoles mobilisés ont comme objectif, avec votre aide, de collecter 80 tonnes de denrées alimentaires non périssables. Rendez-vous dans tous les grands magasins du Calvados.



A partir de vendredi et tout ce week-end, le cirque Médrano et au parc des expositions de Caen. Les artistes vous présenteront le spectacle «King Kong – Le roi de la jungle». Rendez-vous vendredi à 18h et 20h30, samedi à 14h30, 17h30 et 20h30 et dimanche à 10h30, 14h et 17h. L'entrée varie entre 22 et 46€.



La première D-Day Race a lieu ce samedi à Courseulles-sur-Mer. Le départ est prévu depuis un bateau au large d’une des plages où les soldats alliés ont débarqué le 6 juin 1944. Vous devez obligatoirement fournir un certificat médical. Pour vous inscrire rendez-vous sur ddayrace.com



Ce dimanche, venez découvrir le nouveau spectacle du canadien Stéphane Rousseau au Zénith de Caen. Retrouvez Stéphane Rousseau sur la scène du Zénith ce dimanche à 17h. L'entrée varie entre 30 et 42€.



Ce dimanche, c'est le Championnat de France Junior de motocross à Tilly-sur-Seulles. Un événement organisé par le Caen Moto Club. Les essais auront lieu à 8h30 et la course à 13h30. L'entrée est à 10€.



ORNE



Vendredi et samedi, se tient à Essay le salon du livre jeunesse. 70 ans après le retour de la paix en Europe, 7 auteurs-illustrateurs viennent traiter de ce sujet toujours d'actualité auprès du jeune public. En parallèle du salon et des expositions, des ateliers de créations manuelles, de jeux de cartes et de maquillage sont accessibles. Rendez-vous à la salle polyvalente vendredi de 18h à 20h30 et samedi de 10h à 18h.



Samedi, assistez au concert de Miossec à La Luciole à Alençon. C'est à 21h, l'entrée est à 28€ sur place. Retrouvez toute la programmation sur www.laluciole.org



Ce week-end, c'est la 67e édition de la Foire des Rameaux à Domfront. En plus des traditionnels foire exposition, vide-greniers ou fête foraine, il y a une nouveauté cette année. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h à Domfront.



Tout ce week-end, l'association Ornenbulle organise la 13e fête de la Bande Dessinée et de l'Image à Flers. De nombreux auteurs seront présents et des animations sont prévues pour les enfants. Rendez-vous samedi de 12h à 19h et dimanche de 11h à 18h. L'entrée est à 2€. Retrouvez toutes les infos sur www.ornenbulle.com



Ce dimanche, le centre aquatique d'Argentan organise une matinée baptême de plongée. De 10h à 12h, des moniteurs acceuilleront et initieront le public aux joies de la plongée. Vous pourrez aussi découvrir la nage avec palmes et vous familiariser aux techniques d'apnées. C'est tout public à partir de 8 ans. L'entrée est au tarif habituel.