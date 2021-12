L'Avant Match Dijon/JS Cherbourg : "poursuivre la belle aventure"

Après trois victoires consécutives, la JS Cherbourg est en déplacement à Dijon, ce vendredi 27 mars. Le relégué de LNH n'effraie plus l'équipe de Sébastien Leriche, victorieuse à l'aller 27-22. Néanmoins il s'agit de ne pas dénigrer des Bourguignons qui ont battu l'un des ogres du championnat, Mulhouse, lors de la dernière journée. Encore une fois, dans la course aux play-offs, une victoire est indispensable :

"Un mini-tournant"

"Si on bat Dijon, on sera de vrais candidats aux barrages. Ce serait vraiment marquer notre entrée dans le monde professionnel" poursuit Sébastien Leriche qui voit ce match comme "un mini-tournant".

Pour Simon Dalmont, gardien de la JS Cherbourg, l'équipe est en pleine confiance. "On est dans une bonne dynamique avec trois victoires à la suite. Cela n'arrive pas si souvent dans le championnat de ProD2". Sans compter que voir d'éventuels playoffs se profiler ajoute du "piment à la saison", plutôt que de rester dans le ventre mou du championnat :





Concentrés jusqu'à la fin

La semaine a été marquée par des rumeurs concernant un possible départ d'Obrad Ivezic, phénoménal portier de la JSC. Mais pour Sébastien Leriche, la fin de saison qui approche et les traditionnels transferts n'empêchent pas son groupe de rester concentré. "Ils sont travailleurs, se prennent en main. Cela nous permet de travailler sur des détails, et on s'éclate. C'est l'aventure humaine qui prend le pas sur tout" :

Quant à Simon Dalmont, s'il avoue ne pas cracher sur un temps de jeu un plus long, il se refuse pour le moment à tout commentaire sur son collègue gardien.

Pratique. Dijon HBH vs JS Cherbourg, match à 20h30 ce vendredi 27 mars