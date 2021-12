Bonne table : ambiance mexicaine assurée à El Rancho

El Rancho, situé à deux pas du centre commercial Docks 76, a l'avantage d'être idéalement placé et de bénéficier d'une jolie terrasse. Ce vendredi à midi, je m'installe accompagnée de deux amies. La carte qui nous est apportée est on ne peut plus variée, alliant l'Amérique avec les burgers, à l'Italie avec les pâtes, en passant par les viandes, salades et plats mexicains.

Une carte très complète

Si mes convives optent pour des plats à la carte, je préfère la formule de midi (13,90€ plat + dessert). En plat, des pennes au poulet gratinées au cheddar me sont servies. Je suis un peu déçue par la qualité du poulet, mais le plat reste correct. Mes amies choisissent l'imposante salade taco végétarienne (10,90€). Pour terminer ce repas, je choisis le brownie, inclus dans la formule. Dommage qu'une boule de glace ou un soupçon de crème anglaise ne l'accompagnent pas. L'une de mes amies se laisse tenter par le meringo mango, un dessert à base de meringue, mangue, sorbet citron et crème fouettée, plutôt frais. El Rancho est un restaurant mexicain agréable, dans lequel on est bien accueilli et à la carte bien dense (presque un peu trop). On aurait préféré une carte aux accents mexicains plus prononcés.

Pratique. El Rancho, centre commercial Docks 76. Tél. 02 35 98 52 42.