Marignane (AFP). Crash A320: le copilote a volontairement précipité l'avion contre la montagne

Le copilote de l'A320 de Germanwings qui s'est écrasé mardi, faisant 150 victimes, a volontairement précipité l'avion contre la montagne, alors qu'il se trouvait seul dans le cockpit de l'appareil après avoir refusé d'en rouvrir la porte au commandant de bord, sorti pour aller aux toilettes. A ce stade, "rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste", a cependant insisté mercredi le procureur de la République de Marseille Brice Robin au cours d'une conférence de presse tenue à l'aéroport de Marignane, près de Marseille, où ont atterri mercredi matin les proches de victimes du crash, qui devaient ensuite se rendre à proximité des lieux où l'avion s'est écrasé. Le copilote en question, nommé Andreas Lubitz et âgé de 28 ans, n'était "pas répertorié comme terroriste", a pointé M. Robin, le premier à confirmer officiellement des informations initialement données par le New York Times sur la base des éléments contenus dans la première boîte noire de l'appareil --qui enregistre tous les sons du cockpit. Andreas Lubitz, a refusé de rouvrir la porte au commandant de bord sorti momentanément du cockpit et il a actionné les commandes activant la descente de l'appareil, a décrit M. Robin, qui diligente l'enquête. "Il n'avait aucune raison d'empêcher le commandant de bord de revenir dans la cabine de pilotage", a insisté le procureur. Le copilote, de nationalité allemande, "a volontairement permis la chute de l'avion", a ajouté M. Robin, 48 heures après le crash dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ce copilote "avait la capacité et était apte à conduire l'avion", a-t-il précisé. "Il travaillait depuis quelques mois seulement et avait une centaine d'heures sur cet appareil", a précisé M. Robin. "Durant les dernières 8 minutes, il y a eu de nombreux appels en provenance de la tour de contrôle de Marseille. A ces nombreux appels, il n'y a eu strictement aucune réponse", a-t-il encore décrit. Jusqu'au bout on entend "la respiration" du copilote que les enquêteurs qualifient de "normale". Le copilote était donc "vivant" au moment de l'impact, a poursuivi le magistrat. -Mort "instantanée"- La mort des passagers "a été instantanée", a dit M. Robin qui a précisé "réfléchir à une requalification de l'enquête", ouverte dans un premier temps pour "homicides involontaires". "Nous n'entendons des cris qu'à la fin, dans les toutes dernières minutes", a-t-il précisé. Avant sa conférence de presse, le procureur s'était entretenu avec les proches et les familles des 150 victimes, arrivés dans la matinée à l'aéroport de Marseille-Marignane. Deux avions acheminant des proches des victimes ont atterri en fin de matinée à l'aéroport de Marseille-Marignane, avant de rallier les lieux du crash où 250 à 300 d'entre eux seront réunis, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, sur place Pierre-Henry Brandet à l'AFP. En tout début d'après-midi, des cars sont partis de l'aéroport avec les familles pour rejoindre Seyne-les-Alpes et au Vernet, à environ 175 km de distance. Pouvoirs publics, familles et enquêteurs "veulent faire en sorte que pendant toute la période où ils vont être là, ils soient préservés, protégés, dans une sorte de bulle pour que la journée se passe au mieux"", a précisé le porte-parole du ministère. Interrogée sur les informations publiées dans la nuit par le New York Times, Germanwings avait fait savoir dans un communiqué qu'elle n'avait pas eu confirmation de ces informations de la part "des autorités compétentes". Sa compagnie-mère, Lufthansa, a indiqué jeudi à l'AFP que le copilote de l'Airbus avait été engagé "en septembre 2013" et comptait 630 heures de vol. Le commandant de bord avait quant à lui plus de 10 ans d'expérience et plus de 6.000 heures de vol sur des appareils Airbus, selon Germanwings. Par ailleurs, l'agence européenne de sécurité aérienne (AESA) a dépêché des experts pour assister les équipes du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA). -Prélévements ADN-

