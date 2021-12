Lausanne (Suisse) (AFP). Nucléaire: l'Iranien Salehi optimiste sur un accord

Le vice-président iranien et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi s'est déclaré "optimiste" tout en dénonçant les adversaires d'un accord, dans une interview exclusive à l'AFP. "Dans l'ensemble je suis optimiste mais (il y a) les évènements régionaux et internationaux", a-t-il déclaré, ainsi que "ceux qui, sur le plan international, voient leur intérêt dans plus de troubles () ils ne sont pas restés inactifs et essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accord".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire