Lausanne (AFP). Nucléaire: reprise des discussions entre Américains et Iraniens

Américains et Iraniens ont repris jeudi à Lausanne les négociations sur le programme nucléaire iranien, censées aboutir avant la fin du mois sur un accord de principe entre Téhéran et les grandes puissances. Les délégations menées par le secrétaire d'Etat américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif se sont retrouvées dans un hôtel au bord du Lac Léman, où avaient déjà eu lieu de longues heures de négociation la semaine dernière, ont constaté les journalistes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire