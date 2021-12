Berlin (AFP). Crash A320: minute de silence avant Allemagne-Australie

Les équipes d'Allemagne et d'Australie ont observé une minute de silence mercredi avant le coup d'envoi de leur match amical à Kaiserslautern, en mémoire des 150 victimes du crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings, survenu la veille. Les joueurs des deux équipes ont porté un brassard noir en signe de deuil. "Pour les victimes et leurs proches, la famille du football se doit de partager leur chagrin", avait déclaré mardi le président de la Fédération allemande de football, Wolfgang Niersbach. Une première minute de silence, avant les hymnes nationaux, avait été réclamée par le speaker du stade en hommage à Wolfram Wuttke, ex-international et joueur de Kaiserslautern décédé le 1er mars dernier. A la mi-journée, Pep Guardiola et ses joueurs s'étaient également recueillis à Munich avant leur séance d'entraînement. Au moins 72 Allemands et 51 Espagnols figurent parmi les 150 victimes de l'accident, selon les autorités.

