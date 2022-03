Mine d'or TV

Jean-Pierre Foucault reviendra tous les jours sur TF1 avec une version modernisé de qui veut gagner des millions, émission qui a déjà 11 ans d’ancienneté. Dans ce nouveau concept appelé « Hot seat », le temps sera limité pour répondre aux questions, on pourra en passer certaines et les adversaires pourront être mis à contribution puisqu'il est possible de laisser l'autre répondre à sa place. Arrivée prochaine sur TF1.



Ce qui ne sera pas le cas de la saison 5 de Secret Story puisque Benjamin Castaldi a révélé que l'émission de télé réalité débuterait plus tard que les autres années, qui commençaient traditionnellement mi juin. Autre mauvaise nouvelle, l'émission devrait durer 5 longs mois, 1 de plus que l'an dernier...

Philippe Bas arrive sur la série policière de TF1 Profilage et décroche le 1er rôle masculin! Attention on parle bien de l'acteur, qui est aussi accessoirement le petit ami de Lorie. Le tournage de la 3ème saison débutera dans quelques semaines.



Sur M6, c'est très bientôt le retour des inédits pour la série Bones. En effet il ne faudra plus qu'attendre le vendredi 23 février pour voir la saison 6 qui marque les retrouvailles entre Booth et Brennan.



On vous en parlait déjà dans la mine d'or, Evelyne Thomas et Laurent Boyer faisaient leur retour à la télé sur France 3 dans la quotidienne « Midi en France ». Malheureusement pour eux, le 1er numéro, lundi, a été un bide puisque seulement 7% du public soit 300 000 téléspectateurs ont regardé cette émission.



Enfin on termine avec une mésaventure de Aïda Touirhi, présentatrice du 19-45 sur M 6. Non seulement elle bute sur les mots, mais en plus elle reprend un des plus beaux lapsus de 2010, regardez: