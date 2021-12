Grenoble (AFP). Isère: un directeur d'école mis en examen pour viols de ses élèves et écroué

Aux enquêteurs, il a expliqué avoir agi sous l'emprise "d'une addiction": le directeur-instituteur d'une école primaire de l'Isère interpellé lundi a été mis en examen pour viols de ses élèves et écroué mercredi, 48 heures après la révélation de cette affaire qui a indigné la communauté éducative. Âgé de 45 ans, ce père de famille qui exerçait depuis la rentrée 2014 à Villefontaine (Isère) a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt en fin d'après-midi pour "viols aggravés, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, et acquisition et détention d'images pédopornographiques". Devant le juge, "il n'a pas souhaité s'exprimer dans le détail. Il a simplement dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il s'expliquerait en temps voulu", a indiqué à l'AFP Jean-Yves Coquillat, procureur de la République de Grenoble. Selon le magistrat, l'enseignant, interpellé lundi à son domicile et déjà condamné en 2008 à six mois de prison avec sursis pour pédopornographie, encourt 20 ans de réclusion criminelle. "Comment cet homme, possédant un casier judiciaire pour détention et recel d'images pédopornographiques, a-t-il pu devenir directeur d'une école sept ans plus tard ?", a déploré Raymond Feyssaguet, maire de la ville, interrogé par l'AFP. La municipalité va d'ailleurs se constituer partie civile "à l'encontre de l'auteur des faits et de l'Éducation nationale", considérant qu'au regard de cette précédente condamnation, "une faute apparente a été commise dans le processus de sa nomination". Cette constitution de partie civile est "ouverte à tous les parents qui le souhaiteront", "ceux des victimes comme ceux de la classe et de l'école qui ont des inquiétudes", a ajouté l'élu, précisant que la mairie assumera "l'effort financier". - D'autres victimes ? - Mercredi matin, plusieurs parents d'élèves du groupe scolaire du Mas de la Ras se sont réunis spontanément dans ses murs pour "s'organiser juridiquement", quelques heures après une première réunion au cours de laquelle ils avaient exprimé leur "colère". Une cellule psychologique a été mise en place dès mardi sur les lieux à l'attention des élèves, leurs parents et du personnel enseignant. Des groupes de parole ont été organisés par un psychologue, ainsi que la prise en charge d'un suivi psychologique durable "pour ceux qui en auront besoin". Les enfants de la classe à charge de l'enseignant vont quant à eux être dirigés "vers une autre classe, un autre décor". Côté enquête, la brigade de protection des mineurs va débuter l'audition des enfants de l'établissement pour déterminer si d'autres victimes sont à déplorer, et notamment dans la classe de CP de 28 élèves dont le directeur avait la charge. Neuf plaintes de parents d'élèves, correspondant à deux garçons et sept filles âgés de 6 à 7 ans, tous scolarisés dans la classe du directeur, ont à ce jour été enregistrées par la justice. Elle soupçonne le directeur d'avoir imposé "par surprise", entre décembre 2014 et mars 2015, des fellations à plusieurs de ses élèves dans le cadre de ce qu'il appelait "un atelier du goût", durant lequel les enfants, les yeux bandés, devaient identifier des "choses" que l'enseignant leur faisait goûter. Évoquant "une addiction qui n'avait cessé depuis plusieurs années", l'enseignant a avoué les faits mardi au cours de sa garde à vue, après avoir admis détenir des images à caractère pédopornographiques, clichés qui ont été retrouvés à son domicile par les gendarmes lors d'une perquisition. Une enquête administrative menée conjointement par les inspections des ministères de l'Education et de la Justice a été ouverte pour comprendre pourquoi l'enseignant a continué à exercer en dépit de son casier judiciaire. Mardi, l'académie de Grenoble a précisé n'avoir jamais été informée de cette décision de justice, son dossier ne comportant aucune mention de ce précédent jusdiciaire. Elle a immédiatement pris à son encontre un arrêté de suspension et nommé un nouveau directeur. La double enquête administrative établira "les dysfonctionnements" qui se sont "clairement" produits, a déclaré mercredi la ministre de l'Education, Najat Vallaud-Belkacem, sur LCP-Assemblée nationale.

