Kasane (Botswana) (AFP). Le temps presse pour sauver la faune sauvage, constatent ONG et Etats

Le monde commence à prendre conscience des ravages du trafic illégal de faune sauvage, mais beaucoup d'efforts seront nécessaires à court terme pour éviter l'extinction d'espèces emblématiques comme l'éléphant ou le rhinocéros, selon des ONG et Etats réunis au Botswana. Ces derniers - une trentaine au total - ont délivré ce message mercredi à la conférence internationale sur le commerce illégal, à Kasane, dans le nord du Botswana. "Le niveau de trafic reste très inquiétant pour beaucoup d'espèces sauvages", a noté Steven Broad, le directeur de TRAFFIC, l'organisme chargé de la traque de ce commerce illégal. Par la "Déclaration de Kasane", qui fait suite à celle de Londres de février 2014, les Etats signataires s'engagent à nouveau à mettre en place une série de mesures. Les réactions des ONG ont été contrastées. Si les unes saluent les progrès déjà réalisés, l'IFAW (International Fund for Animal Welfare) note cruellement qu'une quinzaine d'Etats sur les 41 signataires de la déclaration de Londres n'ont pas tenu leurs promesses. "Il est effrayant que des pays comme le Tchad, le Cameroun et la République démocratique du Congo (RDC), dont les populations d'éléphants sont extrêment menacées par le braconnage, n'aient montré aucun progrès pour ralentir le massacre", a déclaré Jason Bell, le directeur du programme Elephants de l'IFAW. Dans le parc de Garambo, en RDC, 30 éléphants ont été tués quelques jours avant la conférence de Kasane, et 68 dans les deux derniers mois. La "Déclaration de Kasane" retient, au premier rang des mesures urgentes, les efforts pour tarir la demande pour les produits dérivés de ce trafic. Personne n'ignore par exemple que l'ivoire des éléphants, massacrés au rythme de 20.000 à 30.000 par an, alimente essentiellement le marché chinois, et dans une moindre mesure thaïlandais. Des études ont démontré que beaucoup d'acheteurs ignorent simplement qu'il faut tuer un éléphant pour récolter son ivoire. Des efforts de pédagogie ont été entrepris et commencent à porter leurs fruits. Dès l'ouverture de la conférence, le président gabonais Ali Bongo avait d'ailleurs rappelé que son pays, avec le Botswana, le Tchad, l'Ethiopie et la Tanzanie, demande un moratoire "d'au moins 10 ans sur toute vente d'ivoire, le temps de stabiliser nos populations d'éléphants". Il reste aujourd'hui 470.000 éléphants en Afrique, contre 550.000 en 2006. - Hauts revenus, risque faible - Le Vietnam, lui, est le plus gros importateur de poudre de corne de rhinocéros, utilisée en médecine traditionnelle et considérée comme une marque de statut social par les nouvelles classes moyennes supérieures du pays. Pour satisfaire cette demande, 1.300 rhinocéros ont été abattus en Afrique en 2014, presque tous en Afrique du Sud, leur dernier sanctuaire. Pour le tigre, dont il ne reste que 3.000 individus en liberté, "le trafic illégal de peau et d'os reste constant", a souligné Steven Broad. "Des restes de presque 1.600 tigres ont été saisis dans les pays de répartition du tigre (péninsule indienne et certains pays du Sud-Est asiatique) ces 15 dernières années, soit presque deux par semaine". La deuxième série de mesures consiste à renforcer les législations et les appliquer sans faiblir, avec une attitude de "tolérance zéro" contre la corruption. Pour l'instant, dit M. Broad, "le trafic de produits de la nature est perçu par les criminels comme une opération à hauts revenus et à risque faible".

