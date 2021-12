Baisse légère du chômage en février en Haute-Normandie

A la fin février, le nombre de demandeurs d'emploi en Haute-Normandie inscrits en catégorie A s'établit à 103 733. Un nombre en légère diminution par rapport à fin janvier 2015 (-0,4% soit -411 demandeurs d'emploi). Un chiffre encourageant sur un mois, malgré tout en hausse sur une année (+1,4%).

En Seine-Maritime, les chiffres sont également encourageants sur le mois de février par rapport à janvier (-0,5%) mais sont en hausse sur une année (+1,5%).

En Haute-Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s'établit à 163 172, fin février 2015. Un nombre en augmentation de 0,1 % (soit + 212). Sur un an, il est en hausse de 3,6 %. En Seine-Maritime, l'augmentation sur un an est quasiment similaire avec +3,5%.