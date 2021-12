Sortir dans l'Orne : jeudi 26 mars

Demain, le centre aquatique Alencea à Alençon organise une nocturne, ambiance zen. Vous pouvez nager, vous amuser à la lumière des bougies mais aussi profiter d'un massage avec les étudiants kiné d'Alençon. Inscription sur place, le soir même.



Tout ce week-end, l'association Ornenbulle organise la 13e fête de la Bande Dessinée et de l'Image à Flers. De nombreux auteurs seront présents et des animations sont prévues pour les enfants. Rendez-vous samedi de 12h à 19h et dimanche de 11h à 18h. L'entrée est à 2€. Retrouvez toutes les infos sur www.ornenbulle.com



Ce samedi, retrouvez Ladylike Lilly en première partie de Miossec à la Luciole à Alençon. La chanteuse rennaise en pleine préparation de son prochain album vous dévoilera des compositions inédites avec pour la première fois des titres français. C'est ce samedi à 21h.