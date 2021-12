Enchères : l'étude Bisman à Paris pour les Journées Marteau

Cette vente, organisée par le Syndicat national des maisons de vente volontaire (SYMEV), réunit 70 lots d'une quarantaine de commissaires-priseurs de la France entière. L'étude Bisman est la seule étude haut-normande à participer à cette grande vente inaugurale des Journées Marteau.

Parmi les lots, l'étude Bisman présente un coffret à cigares "en bois sculpté, décor de chasse", détaille la commissaire-priseur Delphine Bisman. "Il y a également un coffret incrustation nacre-ivoire du XIXe siècle." Delphine Bisman s'attend "à une vente exceptionnelle dans un lieu prestigieux". Une vente éclectique qui va du mobilier aux objets d'art en passant par des lots plus insolites comme les bottines de Joséphine Baker, estimée entre 3000 et 5000 €, un gant de cosmonaute (800-1000€) ou encore un avion Fouga-Magister (14000-16000€).

Pratique. L'exposition commence à 13h et dure jusqu'à 18h. La vente débute à 18h30 et se termine par un cocktail. Pour découvrir l'intégralité des lots, rendez-vous sur le site de la gazette Drouot, sur celui d'Interenchères ou sur celui du Symev. Pour se renseigner plus particulièrement sur les lots de l'étude Bisman, rendez-vous ici.