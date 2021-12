Au moins sept personnes ont été tuées et 22 autres blessées mercredi dans un attentat suicide dans le centre de Kaboul, a-t-on appris auprès de responsables locaux. "Les premières informations font état de sept morts et 22 blessés, dont des femmes et des enfants", a dit à l'AFP Sayed Kabir Amiri, le chef des hôpitaux de la capitale afghane.

