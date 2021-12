Paris (AFP). Radio France : Gallet convoqué par Pellerin, qui exige un projet précis

La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a "convoqué" mercredi matin le président de Radio France, Mathieu Gallet, et "lui a demandé sous 15 jours des propositions précises et fermes" sur la stratégie de l?entreprise, au septième jour de grève, a indiqué le ministère. Alors que les antennes de Radio France sont paralysées depuis mercredi, la ministre lui a aussi demandé "un point de situation sur les discussions avec les représentants des salariés", se disant "préoccupée par ce mouvement qui dure". "Les propositions de Mathieu Gallet jusqu'ici ne sont pas suffisamment précises et documentées", a commenté le ministère, qui estime donc ne pas avoir pour l'instant de quoi négocier et élaborer le COM (contrat d'objectifs et de moyens) qui fixera les objetifs et les moyens du groupe public. Mathieu Gallet a indiqué mardi aux salariés en CCE qu'il envisageait un plan de départs volontaires concernant 200 ou 300 salariés, sans attendre l'issue des négociations avec l'Etat sur le COM. Après avoir annoncé en novembre que le groupe serait gravement déficitaire en 2015, Mathieu Gallet a évoqué depuis une série d'autres pistes d'économies, dont le transfert d'un des deux orchestres de Radio Franceau Théâtre des Champs-Elysées. La Caisse des dépôts, qui finance le théâtre a indiqué mardi n'avoir été saisie d'aucune demande à ce sujet. Craignant un sévère plan d'économies et des réductions d'emplois, les syndicats du groupe, sauf le Syndicat national des journalistes, ont lancé depuis jeudi dernier une grève illimitée qui perturbe fortement les antennes. Le PDG de Radio France est par ailleurs affaibli par une polémique sur les frais de rénovation de son bureau ainsi que le recrutement, aux frais de Radio France, d'un conseiller en communication pour gérer son image.

