Paris (AFP). Radio France: Gallet convoqué par Pellerin qui veut un projet précis

La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a "convoqué" mercredi matin le président de Radio France, Mathieu Gallet, et "lui a demandé sous 15 jours des propositions précises et fermes" sur la stratégie de l?entreprise et les travaux de la Maison de la Radio, a indiqué le ministère. Alors que Radio France est paralysé mercredi par un septième jour de grève, la ministre lui a aussi demandé "un point de situation sur les discussions avec les représentants des salariés", se disant "préoccupée par ce mouvement qui dure".

