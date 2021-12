Formé début 2014 entre Caen et Evreux par Thomas (voix, guitare, synthé) et Pauline (voix, piano), audioFILM nous livre des sonorités rythmées avec ardeur et fougue. Oscillant entre pop et électro aérienne, le duo offre une teinte très cinématographique à ses titres intimistes et rêveurs.

Après avoir remporté le tremplin des Mauvaise graines à Verneuil-sur-Avres à la fin du mois de février, ils dévoilent désormais leur nouvel EP intitulé « Analog ». Composé de cinq titres, ce nouvel opus nous offre un voyage plein d'émotion au cœur de leur univers électronique épuré et lumineux.

Musique à Caen : En écoute le nouvel Ep de audioFILM Impossible de lire le son.

