Le conducteur ivre cachait un python dans sa voiture à Caudebec-en-Caux

Ce 15 mars à 15h30, la patrouille repère un véhicule mal stationné sur la voie publique. Les gendarmes décident d'aller contrôler le conducteur. Il sent l'alcool et effectivement, le dépistage d'alcoolémie se révèle positif.

Mais alors que les forces de l'ordre décident de le suivre pour l'emmener jusqu'à leur véhicule pour le soumettre à l'éthylomètre, le conducteur refuse, se rebelle et insulte les gendarmes. Ces derniers doivent finalement recourir à la force pour le maîtriser. Dans le véhicule est retrouvé un jeune python de 50 cm, installé dans une boîte et géré sans problème.

Le propriétaire du serpent et conducteur du véhicule est domicilié dans l'Oise. Jugé pour conduite en état d'ivresse, conduite malgré annulation du permis de conduire, outrage et rébellion, il est condamné en comparution immédiate à huit mois de prison avec sursis et 200 € de dommages et intérêts pour chacun des militaires insultés.