Sortir dans l'Orne : mercredi 25 mars

Demain à Alençon, La Luciole accueille Stevans pour un concert électro/pop. Auteur, compositeur, interprète, guitariste, pianiste et chanteur, Stevans a plus d'une corde à son arc et assoit sa renommée dans toute l'Europe. C'est ce jeudi à 21h, l'entrée varie entre 10 et 12€.



Les Parcours du cœur c'est ce samedi à Bagnoles-de-l'Orne. Activités physiques et ateliers santé visant à sensibiliser les populations aux risques cardio-vasculaires sont organisés. Au programme notamment, une marche sportive de 10 km et une marche familiale de 6 km. C'est de 14h30 à 18h. Plus d'infos sur www.federcardio.org



Ce week-end, c'est la 67e édition de la Foire des Rameaux à Domfront. En plus des traditionnels foire exposition, vide-greniers ou fête foraine, il y a une nouveauté cette année. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h à Domfront.