Paris (AFP). Crash A320: la boîte noire retrouvée est celle enregistrant les sons

La boîte noire retrouvée mardi sur le site de l'accident de l'Airbus A320 de Germanwings est celle enregistrant tous les sons et conversations du cockpit mais elle a été endommagée, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. "La boîte noire retrouvée est le CVR (cockpit voice recorder)", a déclaré cette source. "Mais le CVR a été endommagé. Il est transféré à Paris ce matin (mercredi matin) au BEA" (Bureau d'enquêtes et d'analyses), a-t-elle ajouté. La seconde boîte noire dite "FDR" (Flight Data Recorder), enregistrant les données du vol, est toujours recherchée. Les "boîtes noires" révèlent des informations cruciales et des axes d'enquêtes pour déterminer les causes d'un accident aérien. Si le CVR, l'enregistreur de vol "phonique", était exploitable malgré son état, il permettrait d'entendre les conversations entre le commandant de bord et le pilote, mais aussi tous les sons et annonces entendus dans la cabine de pilotage, les alarmes qui ont pu éventuellement retentir. Une analyse acoustique poussée permettrait aussi de connaître par exemple le régime des moteurs. Mais seule l'exploitation des deux enregistreurs permettrait de comprendre avec certitude les circonstances exactes de l'accident. Car le FDR enregistre lui seconde par seconde tous les paramètres sur une durée de 25 heures de vol (vitesse, altitude, trajectoire, etc). Le BEA, chargé de l'enquête de sécurité technique, doit tenir une conférence de presse à son siège mercredi à 16H00 (15H00 GMT) au Bourget (Seine-Saint-Denis, près de Paris). Un grand nombre d'enquêteurs techniques et judiciaires sont sur le site du crash. Une gigantesque et périlleuse opération de recherche reprend mercredi pour tenter de retrouver en pleine montagne les restes des victimes. L'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings, filiale low cost de Lufthansa, s'est écrasé mardi dans le sud des Alpes pour des raisons inexpliquées. Dans cette zone, les sommets culminent à 3.000 mètres. L'avion devait effectuer une liaison entre Barcelone (Espagne) et Düsseldorf (Allemagne) avec 144 passagers à bord et six membres d'équipage.

